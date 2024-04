Medel viajou após a vitória sobre o Grêmio para acompanhar a mãe, que está com problema de saúde - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 24/04/2024 14:50

Rio - O zagueiro Gary Medel retornou ao Rio de Janeiro e participou dos treinos com o elenco do Vasco nesta quarta-feira (24), no CT Moacyr Barbosa. Ele estava ausente desde a vitória cruz-maltina sobre o Grêmio, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Após o confronto, foi para o Chile acompanhar a mãe , que passa por um problema de saúde.

Trabalhos no gramado



O chileno poderá ser relacionado para o duelo com o Criciúma, no próximo sábado (27), às 16h (de Brasília), em São Januário, pela quarta rodada do Brasileirão.

Sem Medel, o Vasco entrou em campo contra Red Bull Bragantino e Fluminense com duplas de zaga diferentes. Diante do time paulista, Léo e João Victor foram titulares. Já no clássico carioca, Léo atuou ao lado de Maicon.

O Cruz-Maltino perdeu ambos os confrontos por 2 a 1 e, com isso, ocupa a 15ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Com o retorno de Medel, a equipe comandada por Ramón Díaz busca sua segunda vitória na competição em São Januário.

Além do zagueiro, outro que pode retornar à lista de relacionados é Dimitri Payet. O craque francês se recupera de lesão no joelho direito e ainda não estreou no Brasileirão.