Vegetti é o artilheiro do Vasco no Brasileirão - Anderson Lira / Estadão Conteúdo

Publicado 24/04/2024 09:00

Rio - A falta de eficiência do ataque do Vasco depois de três rodadas do Campeonato Brasileiro ligou o alerta em São Januário. O baixo índice de aproveitamento nas finalizações impediu resultados melhores contra o Bragantino e Fluminense, e prejudicou o Cruzmaltino.

O Vasco é a equipe que mais finalizou nas primeiras três rodadas do Brasileirão. Ao todo, foram 44 — média de 14,7 finalizações por jogo. Entretanto, precisa criar 11 oportunidades para marcar um gol. A dependência das jogadas aéreas também chama a atenção: 30 das 44 chances foram pelo alto.

Segundo os dados do "Footstats", o Vasco é a equipe que mais cruza no Brasileirão. São 89 cruzamentos em três jogos — média de 29,6 por partida. O aproveitamento é positivo: 65% de acerto. Assim, o Gigante da Colina marcou todos os seus gols no Brasileirão até o momento.

O Vasco volta a campo no próximo sábado (27), às 16h (de Brasília), contra o Criciúma, em São Januário, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.