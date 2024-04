Vegetti - Leandro Amorim / Vasco

Vegetti Leandro Amorim / Vasco

Publicado 22/04/2024 14:30 | Atualizado 22/04/2024 14:30

Rio - Artilheiro do Vasco na atual temporada, o atacante Pablo Vegetti, de 35 anos, tem apenas 35 partidas pelo clube carioca. Porém, a sua vocação de artilheiro vem chamando a atenção e até o momento o seu aproveitamento é superior ao do último goleador que já havia vestido a camisa do Cruz-Maltino.

Ídolo do Fluminense, Germán Cano iniciou sua trajetória no futebol brasileiro atuando pelo Vasco. Ele defendeu o clube de São Januário em 2020 e 2021, mostrando seu faro de artilheiro. Avaliando os números dos dois argentinos nos primeiros 35 jogos, ambos têm aproveitamentos semelhantes, com leve vantagem para Vegetti.

Em seus primeiros 35 jogos com a camisa do Vasco, Germán Cano havia anotado 17 gols. Já Vegetti, que só fez esse número de partidas pelo Cruz-Maltino, marcou um gol a mais que o camisa 14. Em relação a assistências, o atual atacante do Fluminense tinha dado um passe para gol neste período que defendeu o clube da Colina, enquanto Vegetti tem duas assistências.

Na atual temporada, o artilheiro do Vasco iniciou o ano na sacrifício por conta de uma lesão na costela, porém, depois que tratou a contusão, ele marcou oito gols com a camisa do Cruz-Maltino em 2024. O argentino participou de 14 partidas pelo clube carioca.