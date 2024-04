Ramón Díaz - Leandro Amorim / Vasco

Ramón DíazLeandro Amorim / Vasco

Publicado 20/04/2024 19:50

Rio - Após mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro, a entrevista coletiva pós-jogo do treinador Ramón Díaz se destacou por mais um comentário sobre um assunto extracampo. O argentino criticou bastante o baixo público do clássico (cerca de 25 mil presentes) vencido pelo Fluminense, por 2 a 1, no Maracanã. O Tricolor era mandante do jogo e o Cruz-Maltino só teve acesso a 4 mil ingressos.

"Me surpreendeu que num clássico tão importante do Rio tenha tão pouca gente. Não sei o motivo, não pode dizer. É uma lástima porque é um espetáculo de dois times que têm muita torcida, com muitos fãs. E o Vasco poderia ter enchido tudo. Me surpreendeu, parecia na pandemia (risos). Um jogo na pandemia. Se você dá a metade do estádio ao Vasco, ele vai encher. Não sei por que não se pôde (dividir o estádio)", afirmou.

Na derrota para o Bragantino, o momento mais marcante da entrevista coletiva do treinador foram as declarações machistas que o argentino fez a árbitra Daiane Muniz, responsável pelo VAR, na partida entre o Vasco e o Grêmio, no domingo passado. Sobre o clássico deste domingo, Ramón Díaz afirmou que o Cruz-Maltino merecia melhor sorte.

"Merecíamos mais. O que está faltando é um pouco de tranquilidade. Corremos muito, mas antes de cruzar precisamos de um pouco mais de inteligência. Falta tranquilidade. O time corre e pressiona, mas falta. Teremos tempo para trabalhar esta semana. Estou contente com o plantel. A equipe faz gol. Não é que falta. Estaria preocupado se a equipe não tivesse chances e nem gol", disse.