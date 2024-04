Vasco foi derrotado pelo Fluminense - Leandro Amorim

Vasco foi derrotado pelo Fluminense

Leandro Amorim

Publicado 20/04/2024 19:18

Rio - Reforço do Vasco, Hugo Moura, de 26 anos, entrou no segundo tempo e fez sua estreia pelo Cruz-Maltino. Apesar de não ter impedido a derrota para o Fluminense por 2 a 1, o volante melhorou o rendimento da equipe que cresceu após o intervalo. Hugo Moura falou sobre sua estreia.

"Preciso sempre estar preparado, para momentos como esse. Acho que tivemos uma evolução boa no segundo tempo, mas acabamos não saindo com a vitória. Agora é trabalhar cada vez mais para poder evoluir e crescer cada vez mais", afirmou.

Com gols de Ganso e Paulo Henrique Ganso, o Fluminense encerrou a série de 13 clássicos sem vitória e derrotou o Vasco por 2 a 1 no Maracanã pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Paulo Vegetti descontou para o Cruz-Maltino. O Tricolor conquistou sua primeira vitória na competição e o clube de São Januário sofreu sua segunda derrota seguida.

O Fluminense tem compromisso na próxima quinta-feira, pela Libertadores, contra o Cerro Porteño, no Paraguai. O Tricolor volta a jogar pelo Brasileiro no próximo dia 28 contra o Corinthians, em São Paulo. O Vasco recebe o Criciúma, um dia antes, em São Januário.