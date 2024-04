Capitão do Vasco, Medel era um dos líderes da seleção do Chile até 2023 - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 19/04/2024 19:40 | Atualizado 19/04/2024 19:40

Rio - Desfalque na derrota do Vasco para o Red Bull Bragantino por 2 a 1 , na última quarta-feira (17), Gary Medel ficará de fora também do clássico com o Fluminense, neste sábado, às 16h, no Maracanã. O zagueiro era dúvida para o confronto, mas ainda não retornou do Chile, onde acompanha a mãe, que está com problemas de saúde.

Inicialmente, Medel retornaria ao Rio na quinta-feira e treinaria nesta sexta visando o duelo contra o Fluminense, pelo Brasileirão. No entanto, sua mãe apresentou uma piora no quadro, e ele permanecerá no país por um período maior