Gary Medel em treinamento pelo VascoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 18/04/2024 15:45 | Atualizado 18/04/2024 15:46

Rio - Desfalque do Vasco na última quarta-feira (17), contra o Bragantino, Gary Medel talvez não jogue outra partida pela equipe treinada por Ramón Díaz. O zagueiro segue no Chile para acompanhar a mãe, que está com problemas de saúde, e é dúvida para o clássico com o Fluminense, no próximo sábado (20). As informações são do "ge".

Inicialmente, Medel retornaria ao Rio nesta quinta-feira (18) e treinaria no dia seguinte visando o jogo da terceira rodada do Brasileirão. Porém, sua mãe apresentou uma piora em seu quadro, e ele permanecerá no Chile por um período maior.

Sem Medel, João Victor foi o titular do Vasco na zaga no jogo contra o Bragantino. No segundo tempo, o defensor de 25 anos deu lugar a Maicon.

Além de Medel, outro desfalque que o Vasco deve ter para o clássico com o Fluminense é o do meia Dimitri Payet . O francês está se recuperando de uma lesão no joelho direito e deve ser poupado por Ramón Díaz para que ele tenha 100% de condições no seu retorno aos gramados.

O clássico entre Fluminense e Vasco acontece no próximo sábado (20), às 16h, no Maracanã. O Cruz-Maltino vai em busca de sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro, após vencer o Grêmio na estreia e perder para o Bragantino na rodada seguinte.