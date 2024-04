Hugo Moura é o novo volante do Vasco - Divulgação

Hugo Moura é o novo volante do VascoDivulgação

Publicado 18/04/2024 12:22

Rio - O Vasco anunciou, na manhã desta quinta-feira (18), a contratação do volante Hugo Moura, ex-Flamengo e que estava no Athletico-PR. Ele chega por empréstimo até o fim da temporada.

Por contrato, o Vasco terá obrigação de comprar Hugo Moura, que assinará até dezembro de 2026 no fim do ano. A SAF cruz-maltina desembolsará 2 milhões de euros ao Athletico para ter o jogador em definitivo.

Hugo Moura chega ao Gigante da Colina para preencher lacuna na posição em meio à baixas no início da temporada. A diretoria buscou nomes como Marlon Freitas, do Botafogo, e Martínez, do América-MG, mas não teve sucesso nas tratativas.

Revelado pelo Flamengo, Hugo estava no Athletico-PR desde 2022. Ele foi um dos destaques da equipe no vice-campeonato da Libertadores naquele ano e coleciona, ao todo, 104 jogos com a camisa do Furacão

Hugo Moura é o décimo reforço contratado pelo Vasco na temporada 2024. Antes dele chegaram o goleiro Keiller, os zagueiros Rojas e João Victor, o lateral Victor Luís, o volante Sforza, o meia Galdames e os atacantes David e Adson.