Hugo Moura pode estrear pelo Vasco no clássico com o Fluminense - Leandro Amorim / Vasco

Hugo Moura pode estrear pelo Vasco no clássico com o FluminenseLeandro Amorim / Vasco

Publicado 18/04/2024 20:33

jogar em São Januário. Revelado pelo rival Flamengo, o volante elogiou a torcida vascaína. Nova contratação do Vasco , Hugo Moura mostrou ansiedade para poder estrear e, principalmente,Revelado pelo rival Flamengo, o volante elogiou a torcida vascaína.

"Estou um pouco ansioso para minha estreia e para entrar em São Januário e receber o carinho da torcida. A festa que ela faz me motivou muito para vir para cá", afirmou o jogador à Vasco TV, complementando em outro momento da entrevista:



"Sei o quão difícil que é jogar contra o Vasco em São Januário, a torcida empurrando o tempo todo".



terá de ser comprado ao fim da temporada por 2 milhões de euros (cerca de R$ 11,1 milhões) e assinará até dezembro de 2026 com a SAF. Hugo Moura já está regularizado na CBF e pode ser relacionado já para o clássico deste sábado, contra o Fluminense, às 16h (de Brasília), no Maracanã. Contratado por empréstimo junto ao Athletico-PR, elee assinará até dezembro de 2026 com a SAF.

"Estou feliz pelo Vasco estar apostando no meu futebol. Pode ter certeza que, dentro de campo, vou dar meu máximo para honrar o clube e a torcida. Tenho certeza que nesse temporada vamos colocar o Vasco em seu devido lugar e dar alegria ao nosso torcedor", garantiu.



Hugo Moura chega ao Gigante da Colina para preencher a lacuna no meio de campo após as baixas por lesão no início da temporada. A diretoria buscou nomes como Marlon Freitas, do Botafogo, e Martínez, do América-MG, mas não obteve sucesso nas tratativas.



O volante é a décima contratação do Vasco na temporada 2024. Antes dele chegaram o goleiro Keiller, os zagueiros Rojas e João Victor, o lateral Victor Luís, o volante Sforza, o meia Galdames e os atacantes David, Clayton e Adson.