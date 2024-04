Hugo Moura pode estrear pelo Vasco no clássico com o Fluminense - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 18/04/2024 18:31

Rio - Após ser anunciado pelo Vasco na manhã desta quinta-feira (18) , Hugo Moura foi regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF e está à disposição do técnico Ramón Diáz para o clássico com o Fluminense, que acontece no próximo sábado (20), às 16h, no Maracanã.

O volante chega ao Cruz-Maltino por empréstimo até o fim da temporada com obrigação de compra. O Vasco desembolsará 2 milhões de euros ao Athletico para ter o jogador em definitivo até o final de 2026.

O time comandado Ramón Diáz passa por problemas no meio-campo e Hugo Moura chega para ser opção para o treinador argentino no setor. Antes, o Vasco tentou as contratações de Marlon Freitas, do Botafogo, e Martínez, ex-América e hoje no Fortaleza, mas não obteve sucesso.

O jogador é o décimo reforço contratado pelo Vasco na temporada 2024. Antes dele chegaram o goleiro Keiller, os zagueiros Rojas e João Victor, o lateral Victor Luís, o volante Sforza, o meia Galdames e os atacantes David e Adson.