Publicado 18/04/2024 17:30

Rio - O Vasco enfrentará o Fortaleza na terceira fase da Copa do Brasil 2024 . A expectativa é por um confronto difícil, já que será contra um time que também está na Série A do Brasileirão. Apesar disso, o Gigante da Colina conta com um trunfo importante: a força dos cruz-maltinos na partida da volta.

"Muito melhor (fazer o segundo jogo dentro de casa). Nossa torcida faz diferença, todo mundo sabe disso, vai ser muito importante para a gente decidir em casa. Sabíamos que a partir dessa fase qualquer confronto seria desafiador. A gente está confiante. Vamos em frente", disse o CEO do Vasco, Lucio Barbosa.



O fator casa, aliás, sempre foi importante no histórico. Isso porque o Vasco nunca perdeu para o Fortaleza em casa. O Leão do Pici só conseguiu bater o Cruz-Maltino em apenas quatro jogos - todos fora do Rio de Janeiro.

"É incrível. É algo que já queria há bastante tempo. Levou um tempo para que eu conseguisse entrar no ritmo, me acostumar, mas era uma sensação que eu queria há muito tempo. Estava ansioso para marcar um gol com essa camisa tão importante", disse Payet, na ocasião.

Agenda na Copa do Brasil

Vasco e Fortaleza medirão forças em partidas de ida e volta. O Leão do Pici será o mandante do primeiro jogo, que tem previsão para a semana do dia 1º de maio. O Cruz-Maltino manda o segundo duelo, previsto para a semana do dia 22.