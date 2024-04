Torcida do Vasco faz a festa no Maracanã - Arquivo / O Dia

Torcida do Vasco faz a festa no MaracanãArquivo / O Dia

Publicado 18/04/2024 14:30

Rio - O Vasco duela com o Fluminense , no próximo sábado (20), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h (de Brasília), no Maracanã, e a torcida cruz-maltina planeja mais uma grande festa. O clube comunicou, na tarde desta quinta-feira (18), que os ingressos destinados aos vascaínos estão esgotados.