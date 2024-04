Lance do jogo entre Bahia e Fluminense na Arena Fonte Nova - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 17/04/2024 00:28 | Atualizado 17/04/2024 01:25

Salvador - O Fluminense jogou mal e perdeu para o Bahia por 2 a 1 na Arena Fonte Nova, em partida válida pela segunda rodada do Brasileirão 2024. Germán Cano abriu o placar para o Tricolor logo aos quatro minutos, mas o Esquadrão se recuperou e construiu a virada com gols de Caio Alexandre e Cauly. O jogo começou na noite desta terça-feira, 16, mas só terminou na madrugada de quarta porque a forte chuva que caiu em Salvador alagou o gramado do estádio e forçou uma paralisação de pouco mais de uma hora

A equipe do técnico Fernando Diniz volta a campo no próximo sábado, às 16h, para enfrentar o Vasco no Maracanã. O clássico carioca é válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O JOGO

O Fluminense teve um bom início de primeiro tempo em Salvador. O Tricolor buscou subir as linhas para pressionar o Bahia já no campo de ataque para forçar o erro do adversário e retomar a posse de bola. A estratégia funcionou, e o Flu abriu o placar logo aos quatro minutos. Jhon Arias desarmou Santiago Arias já próximo à área do Esquadrão e logo acionou Germán Cano. O artilheiro ficou cara a cara com Marcos Felipe e finalizou rasteiro para balançar as redes.

O Bahia pareceu não sentir o gol e passou perto do empate praticamente na sequência. Aos oito minutos, Cuesta subiu sozinho e cabeceou firme, mas Fábio estava bem posicionado e espalmou. No rebote, Manoel apareceu para afastar o perigo.

Com o passar do tempo, porém, a forte chuva que caía em Salvador começou a formar poças e alagar o gramado da Arena Fonte Nova. A bola praticamente não rolava mais, e o árbitro decidiu paralisar a partida após conversar com os capitães, aos 16 minutos.

O confronto foi retomado uma hora depois, já sem a forte chuva de outrora e com o gramado sem poças. O Bahia voltou melhor a campo, pressionou e conseguiu o empate aos 35 minutos. Cauly foi para a cobrança de escanteio, a bola passou pela área e caiu nos pés de Caio Alexandre. O volante limpou a marcação e bateu colocado no ângulo, sem chances de defesa para Fábio.

O Tricolor Carioca chegou a balançar as redes poucos minutos depois com Jhon Arias, mas o lance foi invalidado ainda em campo por impedimento do meia-atacante.

Na etapa complementar, o Fluminense encontrou muita dificuldade para jogar e viu o Bahia ditar o ritmo do jogo. O Bahia, então, aproveitou o cenário positivo para construir a vitória. Cauly recebeu boa bola no meio, driblou Manoel, invadiu a área e soltou a bomba de perna esquerda. Fábio nada pôde fazer.

Como o Flu estava atrás no placar, o técnico Fernando Diniz promoveu substituições para deixar o time anda mais ofensivo. Apesar disso, o Tricolor Carioca seguiu com muita dificuldade para entrar no jogo e realmente incomodar o Bahia. Na reta final, o Fluminense até conseguiu ter mais a bola, mas passou longe do empate.

FICHA TÉCNICA

Bahia x Fluminense

Data e Hora: 16/04/2024, às 21h30

Local: Arena Fonte, em Salvador (BA)

Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)



Cartões amarelos: Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Thaciano e Everaldo (BAH) / Lima, Martinelli, John Kennedy, Alexsander Paulo Henrique Ganso (FLU)

Cartões vermelhos: -

Gols: Germán Cano (0-1) (04'/1ºT) / Caio Alexandre (1-1) (35'/1ºT) / Cauly (2-1) (16'/2ºT)

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Victor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende, 26'/2ºT), Jean Lucas, Cauly (Cicinho, 46'/2ºT) e Everton Ribeiro (De Pena, 38'/2ºT); Ademir (Biel, 26'/2ºT) e Thaciano (Everaldo, 38'/2ºT).

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Samuel Xavier (Isaac, 34'/2ºT), Martinelli, Manoel (Alexsander, 22'/2ºT) e Diogo Barbosa (Douglas Costa, 22'/2ºT); André, Lima (John Kennedy, 08'/2ºT) e Paulo Henrique Ganso; Marquinhos, Jhon Arias e Germán Cano (Kauã Elias, 34'/2ºT).