Gramado encharcado da Arena Fonte Nova durante o jogo entre Bahia e FluminenseDivulgação/X @ecbahia

Publicado 16/04/2024 21:53 | Atualizado 16/04/2024 22:56

Salvador - O jogo entre Bahia e Fluminense, nesta terça-feira, 16, ficou paralisado por pouco mais de uma hora. Isso porque uma forte chuva caiu em Salvador e alagou o gramado da Arena Fonte Nova.

O jogo teve início às 21h30 (de Brasília), mas poças d'água se formaram com o passar do tempo. Aos 16 minutos, o árbitro João Vitor Gobi (SP) conversou com os capitães e interrompeu o duelo.

Após uma paralisação de 30 minutos, ele retornou ao gramado, mas ainda não havia condições para a realização da partida. A arbitragem foi para o túnel e voltou ao campo 15 minutos depois para uma nova avaliação.

Como a chuva parou e a drenagem do estádio começou a fazer efeito, o jogo pôde ser retomado. As equipes retornaram a campo, e a bola voltou a rolar perto de 22h50.

O Fluminense vai vencendo o confronto por 1 a 0. Germán Cano, aos quatro minutos, marcou o gol do jogo até aqui. Após uma roubada de bola no campo de ataque, Arias acionou Cano, que ficou cara a cara com o goleiro Marcos Felipe. O centroavante não perdoou e balançou as redes do Esquadrão.