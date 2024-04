Marquinhos, do Fluminense, durante o treino - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 17/04/2024 01:15

Salvador - Marquinhos analisou a derrota do Fluminense para o Bahia por 2 a 1 na Arena Fonte Nova , em partida da segunda rodada do Brasileirão. O atacante viu um bom início do time na partida e lamentou a forte chuva, que alagou o gramado e paralisou o jogo por pouco mais de uma hora.

"É complicado. A gente começou o jogo muito bem. Acho que a chuva atrapalhou um pouco, porque estávamos muito bem, pressionando bem, conseguindo jogar. Depois, esfria um pouco o jogo", disse Marquinhos.

Agora, o Fluminense vira a chave para a terceira rodada do Brasileirão 2024. A equipe do técnico Fernando Diniz volta a campo no próximo sábado, às 16h, para enfrentar o Vasco no Maracanã.

"Agora é ver o que a gente errou para corrigir, porque fim de semana tem o próximo jogo. Temos que ficar focados nos três pontos", concluiu Marquinhos.