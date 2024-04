Fluminense foi derrotado pelo Bahia nos últimos dois jogos na Fonte Nova - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Fluminense foi derrotado pelo Bahia nos últimos dois jogos na Fonte NovaMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 16/04/2024 17:21

Rio - Após empatar na estreia, o Fluminense visita o Bahia, nesta terça-feira (16), às 21h30 (de Brasília), na Fonte Nova, pela 2ª rodada do Brasileirão, em busca da primeira vitória. Além de tentar deixar para trás o desempenho ruim como visitante no ano passado , o Time de Guerreiros pode encerrar um jejum de três anos em Salvador.

A última vitória do Fluminense contra o Bahia na Fonte Nova aconteceu em 2021. Na ocasião, o Tricolor venceu por 1 a 0, com gol de Luiz Henrique, hoje no Botafogo, em jogo válido pelo Brasileirão de 2020. Essa foi a única vitória como visitante nos últimos cinco jogos contra o Esquadrão de Aço — perdeu as outras quatro.

Neste século, o Fluminense venceu o Bahia na Fonte Nova apenas em duas ocasiões. Além da vitória em 2021, também ganhou por 2 a 1 em 2013, pela última rodada do Brasileirão. Na época, os três pontos ajudaram a escapar do rebaixamento após a punição por perda de pontos do Flamengo e Portuguesa por escalação irregular.

Histórico do Fluminense na Fonte Nova neste século XXI:

Bahia 1 x 1 Fluminense - Campeonato Brasileiro 2001

Bahia 2 x 2 Fluminense - Campeonato Brasileiro 2003

Bahia 2 x 2 Fluminense - Copa do Brasil 2007

Bahia 1 x 2 Fluminense - Campeonato Brasileiro 2013

Bahia 1 x 1 Fluminense - Campeonato Brasileiro 2017

Bahia 2 x 0 Fluminense - Campeonato Brasileiro 2018

Bahia 3 x 2 Fluminense - Campeonato Brasileiro 2019

Bahia 0 x 1 Fluminense - Campeonato Brasileiro 2020

Bahia 2 x 0 Fluminense - Campeonato Brasileiro 2021

Bahia 1 x 0 Fluminense - Campeonato Brasileiro 2023