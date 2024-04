Fluminense de Fernando Diniz espera deixar para trás o retrospecto de visitante ruim no Brasileirão - Lucas Merçon / Fluminense

Fluminense de Fernando Diniz espera deixar para trás o retrospecto de visitante ruim no BrasileirãoLucas Merçon / Fluminense

Publicado 16/04/2024 06:30



tropeço de sábado - 2 a 2 com o Red Bull Bragantino no Maracanã, na estreia no Brasileirão de 2024 -, obriga o Fluminense a buscar a vitória fora de casa nesta terça-feira (16) contra o Bahia, às 21h30 (de Brasília) para ter um bom início. Uma missão que é possível, mas que obriga o Tricolor a fazer o que não conseguiu na temporada passada, quando foi o terceiro pior visitante da competição.

O desempenho longe do Rio em 2023 acabou sendo determinante para os comandados de Fernando Diniz ficarem longe da disputa pelo título, algo que pretendem brigar na atual temporada.

Afinal, o time foi segundo melhor mandante em 2023, com 43 pontos conquistados, atrás apenas do campeão Palmeiras. Por outro lado, somou apenas 13 pontos como visitante, num aproveitamento de 22,8%, o que o deixaria no Z-4, à frente de São Paulo, com 11, e do lanterna América-MG, com 7.

E muito desse retrospecto que não combinava com o campeão da Libertadores deveu-se à produção ofensiva. Foram apenas 11 gols marcados em 19 partidas, o que foi determinante para 12 derrotas, quatro empates e três vitórias. O time chegou a ficar quase sete meses - ou 14 partidas - sem vencer fora.