Manoel - Lucas Mercon / Fluminense

Manoel Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 15/04/2024 07:42

Rio - No empate contra o Bragantino, no Maracanã, o Fluminense mostrou uma desenvoltura que ainda não tinha sido vista neste ano em relação a produção ofensiva. Porém, novamente com Martinelli, na zaga, a equipe de Fernando Diniz concedeu espaços e voltou a sofrer gols em lances de jogadas aéreas. O treinador poderá ter um retorno importante contra o Bahia, nesta terça, em Salvador, e mudanças na escalação podem acontecer.

Manoel, de 34 anos, que ficou de fora dos últimos três jogos por conta de uma lesão no tornozelo esquerdo, deverá ser relacionado para o próximo duelo do Brasileirão. O defensor tem apenas dois jogos no ano, já que sua suspensão por doping foi encerrada recentemente. Porém, ele teve boas atuações na temporada.

O sistema defensivo do Fluminense tem sido o principal problema da equipe na temporada. Fernando Diniz tem tido bastante dificuldades para montar o esquema e tem recorrido a improvisações. Como especialistas no setor, o clube carioca tem à disposição no momento: Manoel, Felipe Andrade e Antônio Carlos. Felipe Melo, que é volante de origem, tem atuado como titular na função desde o ano passado.

Marlon Santos realizou uma artroscopia no joelho direito e deverá ficar sem atuar por algumas semanas. Thiago Santos, que também é volante de origem e iniciou o ano como titular, sofreu uma lesão na coxa esquerda e ficará um tempo afastado dos gramados.