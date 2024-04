Último gol de Lima havia sido marcado em outubro de 2023, diante do Corinthians - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Último gol de Lima havia sido marcado em outubro de 2023, diante do CorinthiansMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 14/04/2024 11:50

Diante da equipe paulista, Lima abriu o placar com um gol de cabeça na reta final da primeira etapa. No começo do segundo tempo, porém, o Flu sofreu a virada, mas contou com o meia novamente para assegurar ao menos um ponto somado na tabela. Com um belo chute de fora da área, ele empatou o duelo.

A última vez que o atleta havia marcado pelo Tricolor foi em outubro de 2023, quando também fez dois gols. Na ocasião, a equipe comandada por Fernando Diniz empatou em 3 a 3 com o Corinthians, no Maracanã, em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão.

No ano passado, Lima atuou por 66 vezes com a camisa do Fluminense. Ao todo, marcou sete gols e deu cinco assistências. O meio-campista, inclusive, entrou em campo na final da Libertadores da América, contra o Boca Juniors, duelo que ocasionou o título inédito do clube na competição continental.