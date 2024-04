David Braz - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 15/04/2024 13:30

Rio - O zagueiro David Braz, de 36 anos, se despediu nesta segunda-feira do grupo do Fluminense e está a caminho do Goiás. O veterano tinha contrato com o Tricolor até junho e havia sido liberado pelo clube carioca para procurar um novo clube. As informações são do portal "GE".

David Braz chegou ao Fluminense no meio de 2021. No total, ele vestiu a camisa tricolor em 83 partidas, marcando quatro gols e dando uma assistência. Ele conquistou uma Libertadores, uma Recopa e dois Campeonatos Cariocas pelo Tricolor.

Revelado pelo Palmeiras, David Braz passou por outros clubes importantes do futebol brasileiro como Flamengo, Santos e Grêmio. Ele irá disputar a Série B pelo Esmeraldino em 2024.