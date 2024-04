Fernando Diniz - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 16/04/2024 10:16 | Atualizado 16/04/2024 11:43

Rio - Com a saída de Nino, o Fluminense tem vivido momentos de dificuldade para montar sua nova dupla de zaga. Cria de Xerém, Felipe Andrade, de 21 anos, é um jogador bem visto pelos torcedores, mas que ainda não teve uma oportunidade de começar jogando na posição. Fernando Diniz fez elogios ao jovem e afirmou que o vê em condições de ser titular.

"O Felipe Andrade pode ser titular, tanto que tem entrado nos jogos. Ele pode jogar de volante, zagueiro ou lateral. Está com a gente desde o ano passado e evoluiu muito. Muita coisa. Ele está nesse processo de crescimento. Mas temos um olhar bastante cuidadoso com ele. O Felipe Andrade teve proposta para sair, já me ligaram e eu quis que ele ficasse. Acho que ele melhora cada vez mais. Queremos ter ele no elenco e sempre temos um olhar especial para ele", afirmou em entrevista ao portal "GE".

Outro jogador lançado no time de cima por Diniz, o volante Alexsander, de 20 anos, tem perdido espaço no elenco do Fluminense. Ao comentar sobre o jovem, o treinador relembrou o início arrasador do atleta e afirmou que acredita que ele tenha condições de voltar ao mesmo nível ou superá-lo em 2024.

"Quando o Alexsander machucou, ele era um dos três melhores jogadores do time. Talvez o mais importante. Estava voando baixo. Teve a primeira lesão, depois veio a segunda que foi pior do que a primeira. Ele tem sofrido com lesões. Está adquirindo o seu melhor ritmo, a sua melhor forma. Nós esperamos que o Alexsander possa jogar no mesmo nível ou até melhor do que no ano passado", opinou.

David Terans, de 29 anos, foi uma das principais contratações do Fluminense para este ano. Porém, o uruguaio ainda não conseguiu desabrochar e teve poucas oportunidades. Fernando Diniz descartou que o jogador seja carta fora do baralho e mostrou confiança em sua recuperação.

"O Terans está chegando agora e tudo ainda é muito novo. Por exemplo, o Keno chegou no ano passado e só desabrochou do meio para o final do ano. O Renato (Augusto) também vive esta situação. Quem joga no corredor central ou no meio (tem mais dificuldade), o time tem um jeito diferente de marcar e de jogar. Temos que dar tempo para a adaptação. Acredito que eles vão nos dar muitas alegrias", finalizou.