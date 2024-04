Fluminense F.C - Fluminense F.C

Publicado 17/04/2024 00:48

Salvador - No início da madrugada desta quarta-feira, 17, o Fluminense perdeu para o Bahia por 2 a 1 na Arena Fonte Nova , em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2024. Germán Cano abriu o placar para o Tricolor, mas Caio Alexandre e Cauly fizeram os gols que garantiram a virada do Esquadrão.

O jogo começou na noite de terça. No entanto, a forte chuva que caiu em Salvador alagou o gramado da Arena Fonte Nova durante o primeiro tempo e paralisou o confronto por pouco mais de uma hora . Abaixo, assista aos melhores momentos:





Agora, o Fluminense vira a chave para a terceira rodada do Brasileirão 2024. A equipe do técnico Fernando Diniz volta a campo no próximo sábado, às 16h, para enfrentar o Vasco no Maracanã.