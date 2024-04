Ramón Díaz - Leandro Amorim / Vasco

Ramón DíazLeandro Amorim / Vasco

Publicado 18/04/2024 12:12 | Atualizado 18/04/2024 12:16

Rio - As declarações machistas do treinador do Vasco, Ramón Díaz, de 64 anos, podem render uma punição para o argentino em partidas do Campeonato Brasileiro. De acordo com a advogada especialista em direito desportivo, presidente do TJD do futebol do RJ; vice presidente do futsal do RJ e presidente da comissão de direito desportivo da OAB/RJ, Renata Mansur, o técnico corre o risco de ser enquadrado no Artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê pena para ato discriminatório em razão de sexo, e receber até dez jogos de punição.

LEIA MAIS: Vasco lamenta declaração machista do técnico Ramón Díaz



As falas do treinador podem ser enquadradas no capítulo que prevê as infrações contra a ética desportiva e podem ser punidas dentro e fora de campo. A situação é similar a de John Textor, administrador da SAF do Botafogo, ter sido denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por ter feito acusações de manipulação nos jogos do Brasileiro de 2023, depois do término da competição, sem mostrar provas, que foi punido fora de campo. As falas do treinador podem ser enquadradas no capítulo que prevê as infrações contra a ética desportiva e podem ser punidas dentro e fora de campo. A situação é similar a de John Textor, administrador da SAF do Botafogo, ter sido denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por ter feito acusações de manipulação nos jogos do Brasileiro de 2023, depois do término da competição, sem mostrar provas, que foi punido fora de campo.

LEIA MAIS: Ramón Díaz faz comentário machista após derrota do Vasco



O Artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) afirma que "Praticar ato discriminatório, desdenhoso, ultrajante, relacionado a preconceito com origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa, ou portadora de deficiência poderá levar a punição de cinco a dez jogos", caso o praticante seja um treinador ou jogador. Além de uma multa que varia entre R$ 100 a R$ 100 mil. A denúncia depende da procuradoria do STJD. O Artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) afirma que "Praticar ato discriminatório, desdenhoso, ultrajante, relacionado a preconceito com origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa, ou portadora de deficiência poderá levar a punição de cinco a dez jogos", caso o praticante seja um treinador ou jogador. Além de uma multa que varia entre R$ 100 a R$ 100 mil. A denúncia depende da procuradoria do STJD.