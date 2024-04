Ramón Díaz é o técnico do Vasco - Fabio Moreira Pinto/AGIF/Estadão Conteúdo

Publicado 18/04/2024 00:43

Rio - O Vasco lamentou a declaração machista do técnico Ramón Díaz após a derrota para o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira (17), e, assim como o argentino, pediu desculpas pelo episódio. Em nota, o clube destacou os valores e princípios como marca histórica da instituição.

"O Vasco da Gama lamenta a declaração do técnico Ramón Díaz e reafirma o compromisso de reforçar as medidas e diretrizes educativas necessárias em acordo com suas determinações, valores e princípios. Pedimos, assim como nosso técnico, desculpas", disse o Cruz-Maltino em nota oficial.

Ramón Díaz usou a entrevista coletiva após a derrota em Bragança Paulista pelo placar de 2 a 1 para criticar a arbitragem da estreia, contra o Grêmio, em São Januário. O técnico afirmou ser "complicado que quem decida no VAR seja uma mulher". Contra o Massa Bruta, Charly Wendy Straub Deretti foi a árbitra do VAR. após apara criticar a arbitragem da estreia, contra o Grêmio, em São Januário. O técnico afirmou ser "complicado que quem decida no VAR seja uma mulher". Contra o Massa Bruta, Charly Wendy Straub Deretti foi a árbitra do VAR.

Cerca de meia hora após a janela para a imprensa, o treinador procurou a imprensa presenta e disse que teve a fala mal interpretada.

Na ocasião, quem liderava o recurso do vídeo na partida contra a equipe gaúcha era a árbitra Daiane Muniz, que chegou a indicar possibilidade de pênalti em Galdames na segunda etapa, mas voltou atrás e não sugeriu revisão. O Vasco venceu a partida por 2 a 1 com gols de David e Mateus Carvalho.