Ramón Díaz é o técnico do VascoLeandro Amorim / Vasco

para o Red Bull Bragantino pela segunda rodada do Brasileirão, criticou a arbitragem do duelo e também da estreia da equipe na competição. Em comentário machista, o argentino disse ser "complicado que quem decida no VAR seja uma mulher", como foi diante do Massa Bruta e também na estreia, contra o Grêmio, em São Januário. São Paulo - O treinador Ramón Díaz, após a derrota do Vasco, criticou a arbitragem do duelo e também da estreia da equipe na competição. Em comentário machista, o argentino disse ser "complicado que quem decida no VAR seja uma mulher", como foi diante do Massa Bruta e também na estreia, contra o Grêmio, em São Januário.

"Com respeito aos árbitros, não podemos falar muito. Na última partida, o VAR foi uma senhorita, uma mulher, e foi pênalti. Me parece complicado que o VAR quem tenha que decidir seja uma mulher. Porque o futebol é tão dinâmico, com ações tão rápidas. Hoje não sei se o árbitro também não viu o lance, que me pareceu pênalti. O Vasco está crescendo, competimos", disse.

O episódio em questão citado por Ramón aconteceu aos quatro minutos do segundo tempo do duelo com o Grêmio, quando Galdames reclamou de falta do zagueiro Rodrigo Ely dentro da área. Daiane Muniz foi a responsável pelo VAR da primeira rodada do Cruz-Maltino, chegou a indicar interpretação de pênalti, mas voltou atrás e não sugeriu a revisão. O Vasco venceu a partida por 2 a 1 com gols de David e Mateus Carvalho.

No duelo entre Red Bull Bragantino e Vasco, Charly Wendy Straub Deretti foi a árbitra do VAR.

Após a partida, Ramón Díaz procurou a imprensa presenta e disse que teve a fala mal interpretada.

"Se interpretou algo mal da minha declaração. Quero pedir desculpas. Me pareceu que o que eu quis dizer é que uma só pessoa não pode tomar uma decisão tão importante como é a participação do VAR no futebol. Se se interpretou mal, peço desculpa, mas não é minha intenção."

Sobre o duelo no Nabi Abi Chedid, Ramón Díaz destacou que as duas equipes criaram oportunidades ao longo dos 90 minutos e que seu time competiu em alto nível. O treinador já projetou uma boa pontuação na arrancada do primeiro turno para uma campanha mais calma em 2024.

"Sabemos que eles têm um bom contragolpe, gente rápida, mas que eles tinham dificuldade também. Foi uma partida intensa. Os dois tiveram situações para vencer a partida. O Vasco competiu, isso é o mais importante. A equipe joga mais tranquilo, mais relaxado. Competindo. Temos que conseguir pontos. Não gosto de perder, gosto de conseguir os resultados - sobretudo no início", disse.

Confira outras respostas da entrevista coletiva:

O jogo

"O primeiro gol foi um gol meio de sorte deles, não com muita criação, mas um gol meio raro, meio difícil. Mas depois o Vasco reagiu, tivemos uma atitude incrível. Nós fomos buscar, pressionamos, atacamos bem, criamos situações. Inclusive chegamos ao gol com jogada muito boa, boa criação. Eu acho que estamos analisando bem que o Vasco vai crescer. Está crescendo, está crescendo em sua forma, em seu estilo. Nós estamos felizes porque nós competimos muito bem."

Gol sofrido na reta final

"No segundo gol deles, recuamos e não pressionamos. Ele teve muita facilidade para finalizar. Se tivéssemos feito... Temos coisas que temos que melhorar. E em relação à arbitragem, já falei, é difícil. Porque o VAR toma decisões. Na última rodada, foram muitos erros de arbitragem. Isso tem que melhorar."