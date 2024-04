Payet - Leandro Amorim/ Vasco

Publicado 17/04/2024 09:00

Rio - O Vasco pode ter a volta de Dimitri Payet, de 37 anos, neste sábado, no clássico contra o Fluminense, pela terceira rodada do Brasileiro. O tratamento do francês tem sido bem sucedido e existe a possibilidade dele retornar antes do previsto. As informações são do portal "GE".

O veterano sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito no dia 2 de abril. A previsão era que o camisa 10 ficasse sem atuar por um mês e só tivesse condições de jogo em maio, porém, o tratamento evoluiu melhor que o esperado.

Nos últimos dias, Payet participou de parte dos treinos com o elenco. Existe a possibilidade do francês treinar sem limitações ao lado do elenco na quinta e também na sexta, podendo ser relacionado por Ramón Díaz para o clássico.

Payet sofreu uma lesão de grau 1 na região, o que significa um estiramento, que não afeta a parte estrutural do ligamento. O francês realizou fisioterapia progressiva até iniciar a transição para o gramado.