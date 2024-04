Gary Medel - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 16/04/2024 13:44

Rio - O Vasco não contará com Gary Medel na partida contra o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira (17), às 19h, no Nabi Abi Chedid. O zagueiro segue no Chile e não participou do treino na manhã desta terça (16), no CT Moacyr Barbosa.

A tendência é que o capitão cruz-maltino retorne ao Brasil somente nesta quarta. Medel viajou ao Chile logo após a vitória sobre o Grêmio , no último domingo (14), para apoiar sua família, já que sua mãe enfrenta um problema delicado de saúde.

Sem Medel, o técnico Ramón Díaz será obrigado a fazer mudanças na zaga. O favorito para entrar na vaga do chileno é João Victor , que deve formar dupla de zaga com Léo.

Nesta quarta-feira (17), o Vasco irá em busca de sua segunda vitória no Brasileirão. O Cruz-Maltino terá seu primeiro desafio fora de casa na competição diante do Red Bull Bragantino.