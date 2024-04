Hugo Moura, ex-Athletico-PR e Flamengo, é o novo reforço do Vasco - Divulgação / Athletico

Publicado 15/04/2024 21:25

Rio - Novo reforço do Vasco para o restante da temporada, o volante Hugo Moura desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta segunda-feira (15), no Aeroporto do Galeão. O jogador, que foi um dos pedidos do técnico Ramón Díaz para a janela de transferências dos estaduais, celebrou o acordo com o Cruz-Maltino.

Hugo Moura, de 26 anos, pertencia ao Athletico-PR e acertou com a SAF por três temporadas, custando cerca de R$ 11 milhões aos cofres da empresa 777 Partners, acionista majoritária.

"Estou muito feliz. Minha família está feliz e é isso que importa para eu dar o meu melhor. Sei que vai ser um ano importante para nós e estou aqui para ajudar. Quero dar alegrias para o nosso torcedor", disse Hugo, em sua chegada ao Rio de Janeiro.

Questionado sobre o passado recente pelo Flamengo, clube onde foi formado nas categorias de base, o novo volante do Vasco destacou sua vontade de conduzir a equipe às primeiras posições do Brasileirão.

"Fiz a minha base no Flamengo, mas sou profissional. O que passou, passou. Tenho a cabeça boa para jogar no Vasco. Minha família e empresários estão ajudando. Que a gente possa fazer uma boa temporada e chegar na parte de cima da tabela do Brasileiro. Nunca vai faltar raça. Por onde passei, nunca faltou raça e é isso que a torcida pode esperar."

Hugo Moura chega ao Gigante da Colina para preencher lacuna na posição em meio à baixas no início da temporada. A diretoria buscou nomes como Marlon Freitas, do Botafogo, e Martínez, do América-MG, mas não teve sucesso nas tratativas.