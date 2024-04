Juan Sforza foi titular do Vasco na partida contra o Grêmio - Leandro Amorim/Vasco

Juan Sforza foi titular do Vasco na partida contra o GrêmioLeandro Amorim/Vasco

Publicado 15/04/2024 19:13

o volante argentino falou em "brigar por coisas grandes" no torneio. Rio - Um dos destaques do Vasco na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, no último domingo (14), em São Januário , na estreia do Brasileirão, o volante Sforza projetou bons frutos para a equipe na competição. Em conversa com os jornalistas após a partida,no torneio.

"Estamos preparando a equipe para brigar por coisa grandes. Vamos fazer todo o possível para conquistar os pontos possíveis. Não queremos sofrer e temos que trabalhar duro no dia a dia", disse Sforza.

O camisa 20 também destacou a importância da torcida vascaína para que a equipe tenha sucesso no Brasileirão.

"Venho acostumado a uma torcida grande, como a do Newell's. Aqui também é muito grande. Desfrutamos muito durante a semana e, quando chegamos aqui, tentamos aproveitar. Faz muita diferença (jogar em casa com torcida). As duas torcidas são muitos grandes, assim como a de Newell's. É muito bonito", afirmou.

Na próxima quarta-feira (17), o Vasco irá em busca de sua segunda vitória no Brasileirão. O Cruz-Maltino terá seu primeiro desafio fora de casa na competição diante do Red Bull Bragantino, às 19h, no Nabi Abi Chedid.