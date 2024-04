David marcou o primeiro gol do Vasco no Brasileirão 2024 - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 15/04/2024 12:59

vitória sobre o Grêmio, no último domingo (14), em São Januário, o atacante David pode estar de saída do Vasco. Segundo o jornalista Venê Casagrande, o Vitória fez uma proposta de 3,5 milhões de euros ao Internacional para contratar o jogador, que está emprestado ao Cruz-Maltino até o fim da temporada. Rio - Autor de um dos gols na, o atacante. Segundo o jornalista Venê Casagrande,ao Internacional para contratar o jogador, que está emprestado ao Cruz-Maltino até o fim da temporada.

O Inter tem interesse na negociação, mas depende da liberação do Vasco. Para convencer o time carioca a concordar com a saída do atacante, o Colorado está disposto a oferecer 500 mil euros. No entanto, a tendência é que o Cruz-Maltino faça jogo duro, já que a comissão técnica de Ramón Díaz vê David como um jogador importante no elenco.

Além de David, o Vitória também demonstrou interesse em outro jogador do futebol carioca: Keno, do Fluminense. Porém, o Tricolor não teve interesse em avançar nas conversas.

David chegou ao Vasco no início do ano e coleciona quatro gols em 14 jogos pelo clube. Pelo contrato de empréstimo, o clube carioca tem uma opção de compra de R$ 2,8 milhões de euros por 65% dos direitos, que se torna obrigatória caso ele dispute 60% dos jogos na temporada.