Vasco e Grêmio se enfrentaram em São Januário - Lucas Uebel/ Grêmio

Publicado 15/04/2024 11:30

O árbitro Flávio Rodrigues de Souza manteve a decisão de campo em duas jogadas e mudou a decisão em uma. Rio - A Comissão de Arbitragem da CBF divulgou na noite deste último domingo (14) as análises do VAR em três lances da partida entre Vasco e Grêmio , em São Januário, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro.em duas jogadas e mudou a decisão em uma. Veja a análise completa aqui

O primeiro lance polêmico ocorreu no início do primeiro tempo. Rossi caiu na área, e o árbitro marcou pênalti. Após checar o lance, Flavio Rodrigues de Souza anulou a penalidade e deu cartão amarelo para o atacante do Vasco por simulação.

Ainda no primeiro tempo, o árbitro não marcou um possível pênalti de Lucas Piton, do Vasco. Daiane Muniz, responsável pelo VAR, recomenda a revisão porque "o braço não está em posição natural". O árbitro, no entanto, entende que foi "um movimento de reação" e mantém a decisão de não pênalti.

Já no início da etapa final, o árbitro também manteve a decisão de campo de não marcar um possível pênalti do zagueiro Rodrigo Ely, do Grêmio. Daiane Muniz considera que houve a penalidade, mas o assistente de vídeo Fabricio Porfírio de Moura pondera que foi "um contato casual". Daiane, portanto, muda de ideia e não recomenda a revisão.

O Vasco volta a campo na próxima quarta-feira (17), às 19h (de Brasília), contra o Bragantino, em Bragança Paulista, enquanto o Grêmio recebe o Athletico-PR, no mesmo dia e horário, em Porto Alegre, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.