Comemoração dos jogadores do VascoLeandro Amorim | Vasco Da Gama

Publicado 14/04/2024 18:07

Rio - O Vasco estreou no Brasileirão 2024 com o pé direito. Em dia de homenagens para o ídolo Roberto Dinamite , a equipe de Ramón Díaz venceu o Grêmio por 2 a 1 no estádio de São Januário, neste domingo, 14, pela primeira rodada do campeonato. David e Matheus Carvalho fizeram os gols do Cruz-Maltino. Na etapa complementar, Gustavo Martins descontou para o Tricolor Gaúcho.

Agora, o Vasco vira a chave para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O Gigante da Colina volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h, para enfrentar o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid.

O JOGO

Os primeiros 20 minutos de partida foram de pouca emoção em São Januário. O Vasco até tinha mais posse de bola, mas só conseguiu criar uma grande chance no período. Rossi foi lançado em liberdade, invadiu a área, mas optou por se jogar. Inicialmente, o árbitro assinalou o pênalti. No entanto, após revisão no VAR desmarcou a infração, puniu o atacante com amarelo e anunciou a decisão para o público.

Apesar disso, o Vasco encaixou uma boa jogada aos 24 minutos e abriu o placar. Rossi fez o cruzamento pelo lado direito, e o goleiro Marchesín espalmou. Rossi ficou com o rebote e chutou forte. A bola ainda desviou na zaga antes de entrar.

Melhor em campo, o Gigante Colina chegou ao segundo gol aos 37 minutos, novamente na bola aérea. Rossi foi para a cobrança de escanteio e cruzou na medida para Matheus Carvalho. O volante pegou de primeira para ampliar a vantagem do Vasco.

O Grêmio, por sua vez, não finalizou uma bola sequer na direção do gol. Apesar disso, ficou na bronca com a arbitragem. Isso porque já na reta final do primeiro o VAR chamou o árbitro para rever um possível pênalti por toque de mão de Piton na bola. Flavio Rodrigues de Souza reviu o lance, mas entendeu que o toque foi acidental.

Na etapa complementar, foi a vez do Vasco reclamar de um pênalti, depois de Galdames cair na área após um chute do zagueiro tricolor. O VAR, porém, não chamou a arbitragem para rever o lance.

Passado esse momento, o Vasco diminuiu o ritmo e viu o Grêmio crescer na partida e finalmente levar perigo. Numa jogada de escanteio curto, o Imortal diminuiu a vantagem cruz-maltina. Cristaldo tocou para Cuiabano, que fez o cruzamento à meia altura. A zaga só olhou, e Gustavo Martins apareceu livre para mandar a bola para o fundo das redes.

O Grêmio foi em busca do empate, mas parou no sistema defensivo cruz-maltino. Além disso, com o tempo, o Tricolor começou a deixar espaços atrás. Assim, o Vasco conseguiu chegar ao campo de ataque, incomodar o adversário e respirar na partida.

DIA ESPECIAL

Mosaico da torcida do Vasco em homenagem a Roberto Dinamite Matheus Lima | Vasco Da Gama

A torcida do Vasco fez homenagens a Roberto Dinamite antes da bola rolar em São Januário. Na entrada das duas equipes em campo, os cruz-maltinos levantaram um bandeirão com uma imagem do ídolo. Além disso, fizeram um mosaico 3D, que levava uma foto do ex-jogador e a frase "Dinamite eterno".

FICHA TÉCNICA

Vasco x Grêmio



Data e Hora: 14/04/2024, às 16h

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA/SP)



Cartões amarelos: Rossi, Ramón Díaz, Sforza e João Victor (VAS) / João Pedro Galvão (GRE)

Cartões vermelhos: -

Gols: David (1-0) (24'/1ºT) / Matheus Carvalho (2-0) (37'/1ºT) / Gustavo Martins (2-1) (23'/2ºT)

VASCO (Técnico: Ramón Díaz)

Léo Jardim; Paulo Henrique (Rojas, 42'/2ºT), Medel (João Victor, 18'/2ºT), Léo e Lucas Piton; Sforza, Matheus Carvalho e Galdames (JP, 28'/2ºT); Rossi (Rayan, 18'/2ºT), David (Adson, 42'/2ºT) e Vegetti.

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann (Gustavo Martins, 15'/1ºT) e Cuiabano (José Guilherme, 28'/2ºT); Villasanti, Du Queiroz e Cristaldo; Pavón (Nathan Fernandes, 13'/2ºT), Soteldo (Gustavo Nunes, 13'/2ºT) e Diego Costa (João Pedro Galvão, Intervalo).