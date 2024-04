Gary Medel - Leandro Amorim/Vasco

Gary MedelLeandro Amorim/Vasco

Publicado 14/04/2024 13:43

Rio - Um dos principais líderes do elenco, Gary Medel, de 36 anos, atuou muito tempo no futebol europeu. No Vasco, o chileno está tendo a oportunidade de jogar ao lado de Dimitri Payet, de 37 anos. Medel relembrou a chegada do francês e fez elogios ao meia.

"Para ele foi muito difícil chegar aqui. Sempre atuou na Europa, então foi uma adaptação que levou quatro meses. Depois, em janeiro, ele retomou melhor fisicamente e agora está muito bem, é um jogador especial", afirmou em entrevista à TNT Sports.

Com contrato até o fim do ano, Medel afirmou que se sente em condições de continuar ajudando o Vasco. Em relação à aposentadoria, o chileno confessou que deseja retornar ao seu país.



"Estou mais perto da aposentadoria, acredito que estou em condições, e desejo estar no Brasil porque é um futebol muito competitivo. Tenho contrato até o fim do ano, me sinto bem no Vasco, quero ficar, e depois posteriormente encerrar a carreira na Universidad Católica", disse.

Medel chegou ao Vasco no meio da última temporada e ajudou o Cruz-Maltino a evitar o rebaixamento para a Série B. O chileno reforço que o clube precisa viver dias melhores.

"O Vasco precisa sempre brigar por títulos, não pode viver anos como em 2023. É um clube muito grande, com uma torcida que é apaixonada e merece tudo de bom", se declarou.