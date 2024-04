Hugo Moura - Divulgação / Flamengo

Publicado 13/04/2024 15:51

Rio - O Vasco está bem perto de finalmente anunciar a contratação de um reforço para a posição de volante. O Cruz-Maltino chegou a um acerto com o Athletico-PR pela compra de Hugo Moura, de 26 anos. As informações foram dadas em primeira mão pelo "GE" e confirmadas pelo Jornal O Dia.

A contratação de um jogador para o setor era vista como prioridade pelo Cruz-Maltino após as lesões de Paulinho e de Jair. O Vasco tentou nomes como Marlon Freitas, do Botafogo, e Emmanuel Martinez, que acabou fechando com o Fortaleza.

Hugo Moura foi revelado pelo Flamengo e atua no Athletico-PR desde 2022. Em 2020, o volante chegou a defender o Coritiba, emprestado pelo clube carioca. Sua melhor temporada pelo Furacão foi logo a primeira, quando fez parte do elenco vice-campeão da Libertadores. No total, o jogador entrou em campo em 104 jogos, fez dois gols e de uma assistência pelo clube paranaense.

Para a atual temporada, o Vasco já fez investimentos em contratações para o setor. O chileno Pablo Galdames, de 27 anos, e o argentino Juan Sforza, de 22 anos, chegaram ao clube recentemente. Apesar disso, o Cruz-Maltino entende que precisa de mais peças para a posição de volante.