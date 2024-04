Goleiro foi revelado nas categorias de base do Vasco e disputou apenas oito jogos nos profissionais - Divulgação / Vasco

Publicado 12/04/2024 18:44

o empréstimo do goleiro Halls ao Vila Nova, que já o anunciou, até o fim de 2024. O jogador de 24 anos, que era a terceira opção no elenco, disputar a Série B do Brasileirão e poderá ganhar minutagem, o que dificilmente teria no Cruz-Maltino. Vasco finalizou. O jogador de 24 anos, que era a terceira opção no elenco, disputar a Série B do Brasileirão e poderá ganhar minutagem, o que dificilmente teria no Cruz-Maltino.

Esse é o terceiro empréstimo do goleiro desde que subiu aos profissionais. Tanto no Boa Esporte quanto no Náutico, ele também teve poucas chances.



Revelado pelas categorias de base do Vasco, Halls está no clube desde 2015, mas só atuou em oito partidas pelos profissionais. Nesta temporada, ele entrou em campo duas vezes, quando o elenco principal estava no Uruguai em pré-temporada.



Halls tem contrato com o Vasco até o fim da temporada e pode não retornar. Ele viu, neste ano, a SAf vascaína contratar Keiller para ser o goleiro reserva de Léo Jardim.