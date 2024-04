O deputado estadual Renato Machado (PT) - Divulgação

Publicado 11/04/2024 18:07

Rio - A Alerj aprovou a criação do "Dia do Torcedor Vascaíno", nesta quinta-feira, 11, por unanimidade em segunda votação. O dia será celebrado em 13 de abril, data do nascimento de Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Cruz-Maltino. O autor do projeto de lei é o deputado estadual Renato Machado (PT).

"Será um dia de comemoração. Só quem é vascaíno sabe o amor que mantemos não apenas pelo futebol, mas pela nação Vasco da Gama. O time que tem a quinta maior torcida do país. São mais de 15 milhões de brasileiros torcedores e amantes do time. E a data não poderia ser outra a não ser o aniversário do Roberto Dinamite. O maior artilheiro dos campeonatos brasileiro e carioca que já tivemos. Um homem que marcou a história do Vasco com seus méritos e feitos", explicou Renato Machado.

Agora, o projeto de lei 1784-A/2023 segue para sanção do governador do Rio, Cláudio Castro. A expectativa é de que a sanção seja publicada nesta sexta-feira. Dessa forma, a data poderá ser comemorada já no próximo sábado.

A torcida marcou presença na Alerj para acompanhar a votação. Foi o caso dos amigos Gilberto Lopes e Lázaro Gonçalves, ambos de 32 anos. Ainda no plenário, Lázaro ligou para os amigos para trazer a boa notícia, enquanto Gilberto começou a preparação da festa para comemorar a aprovação.

"Os torcedores vão se encontrar para celebrar o dia 13. Teremos muito futebol, cerveja gelada e churrasco em São Januário", disse Gilberto.