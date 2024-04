Marlon Freitas tem contrato com o Botafogo até o fim de 2025 - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 10/04/2024 13:42

Rio - O Vasco não desistiu de Marlon Freitas. Após ter duas propostas recusadas, o Cruzmaltino tentará uma última investida pelo volante do Botafogo, de acordo com informações do "ge". O jogador, de 29 anos, é um "sonho de consumo" do técnico argentino Ramón Díaz.

O Botafogo já recusou duas propostas do Vasco. Na última oferta, o Cruzmaltino ofereceu R$ 15 milhões. Na próxima semana, as partes devem ter uma nova conversa. Porém, John Textor nunca considerou os valores apresentados e não tem interesse em negociar o jogador.

Além de Marlon Freitas, o Vasco tentou a contratação do meia Emmanuel Martínez, do América-MG, mas a negociação não avançou. O clube mineiro não aceitou a proposta e, depois, encaminhou a ida do jogador para o Fortaleza.

O Vasco volta a campo no próximo domingo (14), às 16h (de Brasília), contra o Grêmio, em São Januário, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro.