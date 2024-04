Andrey e Gabriel Pec foram titulares do Vasco na vitória sobre o Atlético-MG - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 10/04/2024 13:10

Rio - O Vasco que estreará no Brasileirão 2024 é bem diferente daquele da primeira rodada da edição de 2023. O Cruz-Maltino passou por uma reformulação durante a campanha de recuperação no campeonato passado e trouxe reforços para a nova temporada. Nesse sentido, já é certo que o time irá a campo com pelo menos sete mudanças.

Léo Jardim; Puma, Robson, Léo e Lucas Piton; Rodrigo, Jair e Andrey Santos; Gabriel Pec, Alex Teixeira e Pedro Raul. O Gigante da Colina iniciou a caminhada no Campeonato Brasileiro de 2023 com uma vitória sobre o Atlético-MG por 2 a 1 . Na ocasião, o então técnico Maurício Barbier definiu o Vasco com:

O goleiro Léo Jardim, o zagueiro Léo e o lateral-esquerdo Lucas Piton são titulares absolutos do Cruz-Maltino. Já Puma não conseguiu se firmar no time titular, mas aparece como opção no banco de reservas.

O Vasco hoje

Léo Jardim; Rojas, João Victor, Léo e Lucas Piton; Medel, Praxedes, Galdames e Payet; Adson e Vegetti. Durante a partida, ainda entraram em campo David, Clayton, Sforza, Zé Gabriel e Paulo Henrique. Na derrota por 1 a 0 para o Nova Iguaçu , último jogo oficial que fez na temporada, o técnico Ramón Díaz definiu o time com:. Durante a partida, ainda entraram em campo

O Vasco estreia no Campeonato Brasileiro 2024 contra o Grêmio. A partida está marcada para acontecer no domingo, às 16h, em São Januário.