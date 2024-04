Emmanuel Martinez em ação durante jogo do América-MG - Mourão Panda / América

Emmanuel Martinez em ação durante jogo do América-MGMourão Panda / América

Publicado 08/04/2024 22:14

Rio - Alvo do Vasco no mercado da bola, o volante Emmanuel Martinez, do América-MG, será reforço do Fortaleza. O Leão do Pici superou a concorrência do Cruz-Maltino e de outros clubes para selar a contratação.

Inicialmente, o Fortaleza fez uma proposta de empréstimo, recusada pelo América-MG. O clube cearense, então, apresentou uma oferta de compra e selou o negócio. O contrato será válido por três anos. A informação foi dada primeiro pelo jornalista Venê Casagrande.

O Vasco não conseguiu avançar na negociação pelo meio-campista do Coelho. A oferta do Cruz-Maltino era por empréstimo e não agradou o América-MG, que recusou

Emmanuel Martínez soma 66 jogos, um gol e nove assistências pelo América-MG. Em 2024, foi relacionado para apenas um jogo, mas não entrou em campo.