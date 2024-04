Emmanuel Martínez é alvo do Vasco - Mourão Panda/América

Emmanuel Martínez é alvo do VascoMourão Panda/América

Publicado 08/04/2024 12:00 | Atualizado 08/04/2024 12:02

Rio - O Vasco não conseguiu avançar na negociação pelo meia argentino Emmanuel Martínez. A oferta do clube carioca não agradou o América-MG, que recusou. O Coelho deseja receber pelo menos US$ 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10 milhões na cotação atual) pelo jogador, segundo o "ge".

A proposta do Vasco era de empréstimo. Recentemente, o Fortaleza também teve uma oferta de empréstimo recusada. O América-MG deseja vendê-lo. Emmanuel Martínez, de 29 anos, foi contratado junto ao Barcelona de Guayaquil, do Equador, em agosto de 2022, por US$ 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 7 milhões).

O clube mineiro é dono de 100% dos direitos econômicos do jogador. Emmanuel Martínez soma 66 jogos, um gol e nove assistências pelo América-MG. Em 2024, foi relacionado para apenas um jogo, mas não entrou em campo. Por opção técnica, não viajou ao Rio de Janeiro para o amistoso contra o Vasco.

Nos últimos dias, as diretorias de Vasco e América-MG conversaram sobre o empréstimo. A ausência de Martínez, no entanto, deixou claro que o clube mineiro não desejava negociá-lo sem ser em definitivo. Além de Martínez, o Cruzmaltino também ouviu uma resposta negativa do Botafogo sobre Marlon Freitas.