Publicado 08/04/2024 08:30

Rio - Fora dos planos do Vasco, o goleiro Halls deve ser emprestado até o fim da temporada. O jogador, de 24 anos, negocia com o Vila Nova, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo informações do "ge", as conversas estão em estágio avançado.

O goleiro já havia sido sondado por outros clubes da Série A e B do Campeonato Brasileiro. Atualmente, Halls é a terceira opção na posição, atrás do titular Léo Jardim e do reserva Keiller. No ano passado, também era a terceira opção, atrás de Ivan, que deixou o clube.

Revelado pelo Vasco, Halls tem contrato até o fim do ano. O goleiro soma 14 partidas como profissional. Na atual temporada, entrou em campo duas vezes, pelo Campeonato Carioca, enquanto o elenco principal estava em pré-temporada no Uruguai.