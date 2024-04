Léo, zagueiro do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 07/04/2024 14:33

Resposta Histórica do Vasco, que completa 100 anos neste domingo (7). Durante uma visita ao Espaço Experiência de São Januário, meses atrás, ele conseguiu ler a carta de José Augusto Prestes, presidente do clube em 1924, e precisou se segurar para não chorar. Rio - Zagueiro do Vasco, Léo detalhou sua emoção ao ver de perto o documento da. Durante uma visita ao Espaço Experiência de São Januário, meses atrás, ele conseguiu ler a carta de José Augusto Prestes, presidente do clube em 1924, e precisou se segurar para não chorar.

"Li a carta todinha e voltei em três palavras que estavam escritas ali: digno, lutaram, vitórias. Irmão, tu percebeu que, sem a Resposta Histórica do Vasco, talvez não existiria o Pelé? Ou Leônidas, Garrincha, Romário, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, vixe… É infinita a lista de pretos de origem humilde que fizeram a gente ser o que é", afirmou Léo ao "The Players Tribune".

"Aí, quando me dei conta de que eu, Léo, também não existiria, ou existiria só nas condições que há 500 anos a galera impõe pra gente, caraca!, foi uma luz. Eu senti uma identificação tão poderosa com o Vasco que me segurei pra não chorar em cima daquele tesouro ali na minha frente. Eu senti a minha vida entrelaçada com a história do Vasco, como se fossem uma só. Eu me senti respeitado", completou.

O zagueiro também fez questão de ressaltar o orgulho que sente de sua cor e exaltou pessoas pretas que foram importantes em sua formação, além de destacar novamente a Resposta Histórica e os Camisas Negras do Vasco.

"Hoje eu falo por mim, por meus pais, por meus irmãos, pelos Camisas Negras, pela Resposta Histórica. E não tem nisso nenhuma vontade minha de ser melhor por causa da minha pele, embora o povo preto contribua tanto para tornar o mundo mais bonito. Nelson Mandela, Michael Jordan, Lebron, Kobe, Jesse Owens, Hamilton, Muhammad Ali, Serena, Daiane dos Santos, Tais Araújo, Camila Pitanga… Se deixar eu fico até o fim do ano aqui citando gente preta que fez e faz coisas extraordinárias. Eu sinto um tremendo orgulho da minha cor. Mas nem por isso eu desejo ser melhor que alguém. Eu quero ser igual, entendeu? Eu demorei pra entender tudo isso. E a maneira que as coisas aconteceram, apesar de dolorosas, foram importantes pra que eu ficasse de pé", finalizou.

O que foi a Resposta Histórica

A Resposta Histórica foi um documento redigido pelo então presidente do Vasco na época, José Augusto Prestes, onde o clube se recusou a participar de uma nova liga formada no futebol carioca, que exigia a exclusão de jogadores pobres e negros do elenco. A atitude mudou todo o contexto da prática do futebol no Rio a partir de 7 de abril de 1924.