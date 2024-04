Sforza e Clayton, do Vasco, em jogo-treino diante do América-MG - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 06/04/2024 20:16

Rio - Em jogo-treino realizado neste sábado (6), em São Januário, o Vasco venceu o América-MG pelo placar de 2 a 1 com gols marcados pelos atacantes Clayton e Vegetti. A atividade foi com portões fechados para imprensa e contou com apenas um grupo de torcedores convidados.

O primeiro gol da equipe comandada por Ramón Díaz saiu ainda no primeiro tempo. O ataque pressionou a saída de bola do Coelho e, após erro do goleiro da equipe mineira, Clayton aproveitou para abrir o placar. Logo no começo da segunda etapa, Vegetti recebeu na área, dominou, girou e bateu no cantinho para marcar o segundo.

A intertemporada do Vasco antes da estreia no Brasileirão tem sido proveitosa para Clayton, recém-contratado. O atacante já havia marcado nos jogos treinos contra Olaria (duas vezes) e Volta Redonda.

Além das delegações das duas equipes e funcionários, também marcaram presença em São Januário torcedores do Vasco do grupo Autistas da Colina, com 15 crianças acompanhadas de seus pais. A ação faz parte da campanha de inclusão do clube no "Abril Azul".

O Vasco volta a campo no próximo domingo (14), diante do Grêmio, às 16h, pela estreia do Campeonato Brasileiro, também em São Januário.