Caíque Gonçalves é um dos maiores ladrões de bola do Campeonato Gaúcho deste anoFernando Alves / EC Juventude

Publicado 06/04/2024 08:35

Vasco busca reforçar o plantel na janela de transferências doméstica para a sequência da temporada. O clube tem como prioridade a chegada de um volante, e, Caíque Gonçalves, destaque do Juventude no Campeonato Gaúcho, está entre as opções.

Aos 28 anos, o atleta é um dos maiores ladrões de bola do torneio regional deste ano. Em 11 jogos, ele tem o melhor aproveitamento em duelos defensivos (70.2%) entre os jogadores que atuaram em pelo menos 50% dos minutos totais.

Com as lesões de Paulinho e Jair, o destaque do Juventude chegaria para preencher o meio-campo do Vasco, que, atualmente, é um problema para o técnico Ramón Díaz.

Além de ser um volante firme, Caíque também é importante dando apio ao time gaúcho na saída de bola. Ele tem 93% de aproveitamento nos passes totais e, nos progressivos, 80%.



O Cruz-Maltino ainda avalia outros nomes para o setor, como Marlon Freitas, do Botafogo , e Emmanuel Martínez, do América-MG. Ramón Díaz deseja a contratação o mais rapidamente possível. "Pedimos ao clube um volante. Falamos com o clube. Existe o jogador que quero. E vão ver o que podem fazer", declarou o treinador após a eliminação para o Nova Iguaçu na semifinal do Campeonato Carioca, em março.