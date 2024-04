Marlon Freitas tem contrato com o Botafogo até o fim de 2025 - Vitor Silva/Botafogo

Marlon Freitas tem contrato com o Botafogo até o fim de 2025Vitor Silva/Botafogo

Publicado 04/04/2024 16:56

Rio - Apesar do jogo duro feito pelo Botafogo, o Vasco ainda sonha com a contratação do volante Marlon Freitas. De acordo com o "ge", o Cruz-Maltino não desistiu de contar com o jogador para reforçar seu elenco na disputa do Brasileirão.

Apesar do camisa camisa 17 do Botafogo ser o plano A, o Vasco também se movimenta para ter uma carta na manga caso não consiga evoluir nas tratativas. O clube já abriu conversas por Martínez, do América-MG, e Caíque, do Juventude.

Ramón Díaz, técnico do Vasco, pede a chegada de um atleta da posição para a disputa do Campeonato Brasileiro. "Pedimos ao clube um volante. Acredito que com o tempo vamos poder tê-lo. Falamos com o clube. Existe o jogador que quero. E vão ver o que podem fazer", declarou o treinador após a eliminação para o Nova Iguaçu na semifinal do Campeonato Carioca.

Marlon Freitas é considerado peça importante no Botafogo e teve boas atuações neste início de temporada, recuperando a confiança do torcedor. O jogador tem contrato até dezembro do ano que vem.