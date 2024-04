Ramón Díaz - Leandro Amorim/ Vasco

Publicado 03/04/2024 13:15

Rio - Sem entrar em campo há 17 dias, o Vasco quer aproveitar o amistoso contra o América-MG, no próximo sábado (6), em São Januário, para fazer alguns testes importantes de olho no Campeonato Brasileiro. O técnico Ramón Díaz e o auxiliar Emiliano querem aproveitar as dificuldades que o time mineiro pode oferecer.

Segundo a "Itatiaia", entre os desejos da comissão técnica, está uma boa minutagem para o atacante Clayton. Recém-chegado ao clube, ele fez sua estreia no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Nova Iguaçu, e é visto como opção para a ponta e como possível reserva de Vegetti.

Além disso, Ramón Díaz e sua comissão têm como objetivo corrigir os erros que a equipe cometeu na semifinal do Carioca, com testes no meio de campo, na defesa e na formação do esquema. Por isso, o desejo era enfrentar uma equipe pelo menos da Série B.

O Vasco volta a campo no fim de semana dos dias 13 e 14 de abril, quando enfrentará o Grêmio, em São Januário, pela estreia do Brasileirão. A data e horário ainda serão definidos pela CBF.