Vasco jogará o Campeonato Brasileiro de FutsalDivulgação/Vasco Futsal

Publicado 02/04/2024 23:38

Rio - A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) divulgou os grupos do Campeonato Brasileiro de Futsal, a primeira competição nacional da entidade, que aparece como segundo escalão e alternativa à Liga Nacional de Futsal. Único representante do Rio de Janeiro, o Vasco está no Grupo A.

O Campeonato Brasileiro de Futsal conta com 20 clubes divididos em dois grupos. As equipes jogam entre si em turno único, e os oito melhores avançam ao mata-mata. Na fase eliminatória serão jogos de ida e volta nas oitavas de final, quartas, semi e final. O clube com melhor campanha decidirá os confrontos dos playoffs com mando de quadra.

A tabela da competição ainda será definida pela CBFS, e a primeira fase do novo torneio deve acontecer entre maio e julho. A decisão está prevista para o mês de novembro.

O grande campeão do Brasileirão de Futsal receberá R$ 250 mil e um carro como premiação. O vice fica com R$ 150 mil, enquanto o terceiro lugar com R$ 70 mil e o quarto R$ 30 mil. Os dois finalistas também garantem vaga na Supercopa de Futsal, torneio que classifica o campeão à Libertadores.

Confira os grupos do Campeonato Brasileiro de Futsal:

Grupo A



América-MG

CRB

Cruzeiro

Costa Rica

Estrela do Norte

Fortaleza

Náutico

Passo Funo

Sapezal

Vasco da Gama

Grupo B

América-RN

Apodi

Ceará

Chopinzinho

Concórdia

Sampaio Corrêa

Sergipe

Sorriso Futsal

Sport

Yeesco