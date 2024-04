Emmanuel Martínez - Mourão Panda/América

Publicado 02/04/2024 14:10

monitora Emmanuel Martínez, do América-MG, e Caíque, do Juventude. Rio - O Vasco segue no mercado em busca de um volante para atender ao desejo do técnico Ramón Díaz. Além de Marlon Freitas, jogador do Botafogo , o Cruz-Maltino também

No caso de Martínez, de 29 anos, há o interesse do jogador em deixar o América-MG. Porém, o Coelho já deixou claro que só negociará o jogador em definitivo, o que deve dificultar a vida do Vasco, já que a SAF não está disposta a fazer grandes investimentos. O interesse do time carioca no jogador foi publicado pelo jornal "O Tempo".

Em relação a Caíque, a negociação com o Juventude também não deve ser fácil. O clube gaúcho, que disputará a Série A novamente em 2024, não quer perder seus principais jogadores. A liberação do volante de 28 anos só aconteceria com o pagamento de uma boa quantia, algo descartado no momento pelo Vasco.

Neste cenário, o Vasco ainda tem Marlon Freitas como prioridade. Nos próximos dias, o clube deve apresentar uma proposta oficial ao Botafogo. No entanto, John Textor, dono da SAF do Glorioso, já deixou claro em algumas oportunidades que não tem interesse em negociar o jogador.