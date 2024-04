Com gols e títulos, Roberto Dinamite fez a alegria de muitos torcedores do Vasco - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 01/04/2024 19:30





Os detalhes da homenagem, que foi confirmada pela reportagem do O DIA, são mantidos em sigilo. De acordo com o jornalista Gilmar Ferreira, uma das possibilidades é uma camisa especial com referência a Dinamite. Rio - O Vasco fará uma homenagem para Roberto Dinamite no jogo de estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio, em São Januário. A tabela ainda não foi detalhada pela CBF, mas há desejo do Cruz-Maltino para que o duelo seja marcado para o dia 13 deste mês, data em que o maior ídolo da história do clube completaria 70 anos.Os detalhes da homenagem, que foi confirmada pela reportagem do, são mantidos em sigilo. De acordo com o jornalista Gilmar Ferreira, uma das possibilidades é uma camisa especial com referência a Dinamite.

Neste ano, inclusive, a CBF irá entregar o "Troféu Roberto Dinamite" ao artilheiro do Brasileirão. A medida homenageia o maior goleador da história da competição, com 190 gols.



O ex-atacante faleceu no dia 8 de janeiro de 2023, aos 68 anos, por causa de um tumor no intestino.



Confira alguns feitos de Roberto Dinamite:

. Maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, com 190 gols;

. Maior artilheiro do Campeonato Carioca, com 284 gols;

. Maior artilheiro do Estádio de São Januário, com 184 gols;

. Maior artilheiro do Vasco, com 708 gols;

. Maior artilheiro dos clássicos regionais do Rio de Janeiro, com 27 gols em Vasco x Flamengo, 25 gols em Vasco x Botafogo e 36 gols em Vasco x Fluminense.