Andrey Santos foi revelado pelo Vasco e atualmente pertence ao Chelsea, da Inglaterra - Joilson Marconne/CBF

Publicado 31/03/2024 14:45 | Atualizado 31/03/2024 14:50

Rio - O Vasco quitou a dívida com o volante Andrey Santos. O jogador, de 19 anos, cobrava na Justiça um bônus não pago após renovação. A última parcela, no valor de R$ 85 mil, foi depositada no último dia 20 e, com isso, os advogados solicitaram a validação dos valores e o arquivamento do processo, segundo o "ge".

Em setembro de 2022, Andrey Santos renovou com o Vasco. No acordo, ficou combinado que o jogador receberia um bônus de R$ 800 mil pela assinatura do novo contrato, com pagamento em cinco parcelas semestrais de R$ 160 mil. O clube chegou a pagar uma parcela do bônus.

O acordo, no entanto, possuía uma cláusula de pagamento integral em até três meses, em caso de transferência para outro clube. Andrey Santos foi vendido para o Chelsea, da Inglaterra, no dia 6 de janeiro de 2023. O clube, no entanto, não transferiu o dinheiro dentro do prazo combinado.

Andrey Santos entrou com uma ação contra o Vasco ainda no ano passado. O clube pagou um sinal de R$ 285 mil e sugeriu parcelar o restante da dívida em seis parcelas. Ao todo, o Cruzmaltino pagou mais de R$ 770 mil ao jogador.

Revelado pelo Vasco, Andrey Santos disputou 49 jogos e fez nove gols com a camisa cruzmaltina. O jogador foi vendido ao Chelsea, da Inglaterra, em janeiro de 2023, mas ainda não teve espaço no time londrino. Ele foi emprestado ao Nottingham Forest, do mesmo país, e atualmente defende o Strasbourg, da França.